Матч завершен
Балтика
Калининград
2:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
10 июня 1998, 23:00 МСК
10.06.1998, 23:00 МСК
среда
Составы