Матч завершен
Балтика
Калининград
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
14 авг. 1998, 23:00 МСК
14.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы