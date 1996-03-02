Балтика - Локомотив НН: 02 марта 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
1:3

Балтика - Локомотив НН: 02 марта 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
2 марта 1996, -:- МСК
2.03.1996, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Балтика
мин
27
Маклаков
Иван Маклаков
1
Латышонок
Евгений Латышонок
26
Мещанинов
Артем Мещанинов
33
Аллеф
Аллеф
70
I. Geloyan
I. Geloyan
20
Юрганов
Игорь Юрганов
44
Тишкин
Максим Тишкин
10
Альшин
Ильнур Альшин
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
19
Шаваев
Алихан Шаваев
6
Кузьмин
Максим Кузьмин
Запасные
21
Волк
Давид Волк
-
8
Дудиев
Аслан Дудиев
-
89
Лазарев
Владислав Лазарев
-
7
Джамилов
Султан Джамилов
-
77
Плетнев
Дмитрий Плетнев
-
14
Демьянов
Виктор Демьянов
-
13
Маркович
Мирослав Маркович
-
11
Маркин
Михаил Маркин
-
5
Juan Manuel Valencia
Juan Manuel Valencia
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Локомотив НН
1 : 4
Балтика
22.07.1997 22 июля 1997 вт 23:00
Локомотив НН
1
Балтика
4
21.03.1997 21 марта 1997 пт -:-
Балтика
1 : 0
Локомотив НН
21.03.1997 21 марта 1997 пт -:-
Балтика
1
Локомотив НН
0
23.07.1996 23 июля 1996 вт 23:00
Локомотив НН
1 : 0
Балтика
23.07.1996 23 июля 1996 вт 23:00
Локомотив НН
1
Балтика
0
02.03.1996 02 марта 1996 сб -:-
Балтика
1 : 3
Локомотив НН
02.03.1996 02 марта 1996 сб -:-
Балтика
1
Локомотив НН
3

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