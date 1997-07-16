Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
15 июля 1997, 23:00 МСК
15.07.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы