Матч завершен
Балтика
Калининград
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
7 авг. 1998, 23:00 МСК
7.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы