Матч завершен
Балтика
Калининград
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
17 окт. 1997, 23:00 МСК
17.10.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы