Матч завершен
Балтика
Калининград
5:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
26 июля 1996, 23:00 МСК
26.07.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы