Матч завершен
Балтика
Калининград
4:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
30 мая 1997, 23:00 МСК
30.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы