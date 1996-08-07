Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
6 авг. 1996, 23:00 МСК
6.08.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы