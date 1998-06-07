Матч завершен
Балтика
Калининград
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
6 июня 1998, 23:00 МСК
6.06.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы