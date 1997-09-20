Матч завершен
Балтика
Калининград
1:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
19 сент. 1997, 23:00 МСК
19.09.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы