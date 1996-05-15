Матч завершен
Балтика
Калининград
2:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
14 мая 1996, 23:00 МСК
14.05.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы