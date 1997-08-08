Матч завершен
Балтика
Калининград
1:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
7 авг. 1997, 23:00 МСК
7.08.1997, 23:00 МСК
четверг
Составы