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Бала Таун VS Ларн
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Бала Таун - Ларн: 08 июля 2021 смотреть онлайн
Бала Таун
Бала
-:-
-:-
Бала Таун - Ларн: 08 июля 2021 смотреть онлайн
Ларн
Ларн
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций,
1 раунд
8 июля 2021, 21:00 МСК
8.07.2021, 21:00 МСК
четверг
Составы
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Бала Таун
мин
25
C. Venables
C. Venables
1
A. Ramsay
A. Ramsay
15
A. Kay
A. Kay
4
N. Peate
N. Peate
20
Lassana Mendes
Lassana Mendes
9
R. Correia
R. Correia
6
Jonny Spittle
Jonny Spittle
8
Will Evans
Will Evans
14
S. Leslie
S. Leslie
3
Sean Smith
Sean Smith
29
Oliver Shannon
Oliver Shannon
Запасные
18
Samir Ujkani
Samir Ujkani
-
10
H. Jones
H. Jones
-
30
Harry Lloyd
Harry Lloyd
-
2
Andrew Burns
Andrew Burns
-
5
Anthony Stephens
Anthony Stephens
-
7
Lee Molyneux
Lee Molyneux
-
11
K. Smith
K. Smith
-
18
Llyr Morris
Llyr Morris
-