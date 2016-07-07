Бала Таун - АИК: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Бала Таун
Бала
0:2
Первый матч 0:2

Бала Таун - АИК: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
АИК
Стокгольм
Стекеленбург 8
Страндберг 24
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 20:30 МСК
7.07.2016, 20:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Бала Таун
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
АИК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
8'
8'
90
-
Страндберг
Карлос Страндберг
24'
24'
90

События

Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Джанлуиджи Буффон
60'
24'
ГОЛ! 0:2
Карлос Страндберг
8'
ГОЛ! 0:1
Маартен Стекеленбург

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:30
Бала Таун
0 : 2
АИК
07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:30
Бала Таун
0
АИК
2
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
АИК
2 : 0
Бала Таун
30.06.2016 30 июня 2016 чт 19:30
АИК
2
Бала Таун
0

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