Матч завершен
Байкал
Иркутск
2:0
Матч завершен
Чита
Чита
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
11 июля 2012, 13:00 МСК
11.07.2012, 13:00 МСК
среда
Составы