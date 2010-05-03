Матч завершен
Байкал
Иркутск
2:0
Матч завершен
Чита
Чита
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
3 мая 2010, 12:00 МСК
3.05.2010, 12:00 МСК
понедельник
Составы