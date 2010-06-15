Матч завершен
Байкал
Иркутск
3:0
Матч завершен
Динамо
Барнаул
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
15 июня 2010, 13:00 МСК
15.06.2010, 13:00 МСК
вторник
Составы