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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
18 окт. 2016, 21:45 МСК
18.10.2016, 21:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
4
Та
Джонатан Та
90
8
Бендер
Ларс Бендер
74
44
Кампль
Кевин Кампль
90
1
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
45
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
7
Чичарито
Чичарито
85
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
16
Йедвай
Тин Йедвай
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
29
Хаверц
Кай Хаверц
31
Фолланд
Кевин Фолланд
19
Брандт
Юлиан Брандт
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
1
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
11
Ламела
Эрик Ламела
71
9
Янссен
Венсан Янссен
65
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
38
Картер-Викерс
Кэмерон Картер-Викерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
19
Дембеле
Мусса Дембеле
25
Онома
Джошуа Онома
29
Уинкс
Гарри Уинкс