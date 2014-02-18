Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:4
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Матюиди 4
Ибрагимович 37
Ибрагимович 40
Кабай 86
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
18 февр. 2014, 22:45 МСК
18.02.2014, 22:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
46
0
Рольфес
Симон Рольфес
46
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Сэм
Сидней Сэм
60
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Райнарц
Штефан Райнарц
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Брандт
Юлиан Брандт
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
74
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
4'
4'
65
0
Верратти
Марко Верратти
90
0
Моура
Лукас Моура
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
40'
37'
40'
37'
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Динь
Люка Динь
0
Маркиньос
Маркиньос
0
Кабай
Йоан Кабай
86'
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
0
Рабьо
Адриан Рабьо
0
Менез
Жереми Менез