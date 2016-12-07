Матч завершен
Байер
Леверкузен
Юрченко 30
Брандт 48
Де Санктис 82
3:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Байер
мин
28
Озкан
Рамазан Озкан
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
48'
48'
71
6
Драгович
Александар Драгович
90
23
Да Коста
Данни Да Коста
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
90
18
Венделл
Венделл
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
35
Юрченко
Владлен Юрченко
30'
30'
76
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
67
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
7
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
1
Лено
Бернд Лено
21
Топрак
Омер Топрак
4
Та
Джонатан Та
20
Арангис
Чарлес Арангис
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
27
Крузе
Робби Крузе
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
Монако
мин
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
67
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
82'
82'
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
34
Диалло
Абду Диалло
90
38
Туре
Алмами Туре
90
35
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
11
Каррийо
Гидо Каррийо
79
28
Жан
Корентен Жан
76
Запасные
40
Бадьяшиль
Лоик Бадьяшиль
23
Менди
Бенжамин Менди
45
Нгуинда
Пьер-Даниэль Нгуинда
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
20
Траоре
Адама Траоре
27
Лемар
Тома Лемар
18
Жермен
Валере Жермен