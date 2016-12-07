Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Косово
США
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Юрченко 30
Брандт 48
Де Санктис 82
3:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Байер
мин
28
Озкан
Рамазан Озкан
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
48'
48'
71
6
Драгович
Александар Драгович
90
23
Да Коста
Данни Да Коста
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
90
18
Венделл
Венделл
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
35
Юрченко
Владлен Юрченко
30'
30'
76
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
67
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
7
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
1
Лено
Бернд Лено
21
Топрак
Омер Топрак
4
Та
Джонатан Та
20
Арангис
Чарлес Арангис
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
27
Крузе
Робби Крузе
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
Монако
мин
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
67
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
82'
82'
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
34
Диалло
Абду Диалло
90
38
Туре
Алмами Туре
90
35
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
7
Дирар
Набиль Дирар
90
11
Каррийо
Гидо Каррийо
79
28
Жан
Корентен Жан
76
Запасные
40
Бадьяшиль
Лоик Бадьяшиль
23
Менди
Бенжамин Менди
45
Нгуинда
Пьер-Даниэль Нгуинда
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
20
Траоре
Адама Траоре
27
Лемар
Тома Лемар
18
Жермен
Валере Жермен