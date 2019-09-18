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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Хеведес 25
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Крыховяк 16
Баринов 37
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2019, 22:00 МСК
18.09.2019, 22:00 МСК
среда
Павел Рачковски
Павел Рачковски
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
18
Венделл
Венделл
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
4
Та
Джонатан Та
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
46
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
71
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
11
Амири
Надим Амири
13
Аларио
Лукас Аларио
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
25'
25'
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
37'
37'
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
16'
16'
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
3
Идову
Брайан Идову
3
Коломейцев
Александр Коломейцев
69
Джорджевич
Лука Джорджевич
31
Эдер
Эдер
4
Тугарев
Роман Тугарев