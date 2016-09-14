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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Мехмеди 9
Чалханоглу 15
2:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 36
Еременко 38
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
14 сент. 2016, 21:45 МСК
14.09.2016, 21:45 МСК
среда
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
18
Венделл
Венделл
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
4
Та
Джонатан Та
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
9'
9'
90
8
Бендер
Ларс Бендер
51
44
Кампль
Кевин Кампль
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
15'
15'
46
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
7
Чичарито
Чичарито
46
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
3
Драгович
Александар Драгович
88
Йедвай
Тин Йедвай
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
20
Арангис
Чарлес Арангис
31
Фолланд
Кевин Фолланд
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
36'
36'
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
38'
38'
90
8
Ионов
Алексей Ионов
78
9
Траоре
Ласина Траоре
73
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
7
Тошич
Зоран Тошич
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
23
Страндберг
Карлос Страндберг