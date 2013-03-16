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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Рольфес 74
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 35
Вольшайд 85
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
16 марта 2013, 20:30 МСК
16.03.2013, 20:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
85'
85'
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
62
0
Рольфес
Симон Рольфес
74'
74'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
46
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кадлец
Михал Кадлец
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Милик
Аркадиуш Милик
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Шакири
Джердан Шакири
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Густаво
Луис Густаво
77
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Роббен
Арьен Роббен
72
0
Гомес
Марио Гомес
35'
35'
70
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Джан
Эмре Джан
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро