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Байер VS Барселона
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Байер - Барселона: 09 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Байер
Леверкузен
1:1
Байер - Барселона: 09 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2015, 22:45 МСК
9.12.2015, 22:45 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Байер
мин
21
Грил
Леннарт Грил
18
Венделл
Венделл
4
Та
Джонатан Та
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
30
Фримпонг
Жереми Фримпонг
28
Грей
Демарай Грей
10
Демирбай
Керем Демирбай
20
Арангис
Чарлес Арангис
27
Вирц
Флориан Вирц
14
Шик
Патрик Шик
9
Бэйли
Леон Бэйли
Запасные
36
Ломб
Никлас Ломб
-
6
Драгович
Александар Драгович
-
5
Бендер
Свен Бендер
-
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
-
16
Йедвай
Тин Йедвай
-
11
Амири
Надим Амири
-
25
Паласиос
Эсекьель Паласиос
-
38
Беллараби
Карим Беллараби
-
13
Аларио
Лукас Аларио
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
Байер
1 : 1
Барселона
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
Байер
1
Барселона
1
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Барселона
2 : 1
Байер
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Барселона
2
Байер
1
07.03.2012
07 марта 2012
ср
22:45
Барселона
7 : 1
Байер
07.03.2012
07 марта 2012
ср
22:45
Барселона
7
Байер
1
14.02.2012
14 февр. 2012
вт
22:45
Байер
1 : 3
Барселона
14.02.2012
14 февр. 2012
вт
22:45
Байер
1
Барселона
3
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15