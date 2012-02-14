Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кадлец 52
1:3
прошлый матч 1 : 7
Матч завершен
Барселона
Барселона
Санчес 41
Санчес 55
Месси 88
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
14 февр. 2012, 22:45 МСК
14.02.2012, 22:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
52'
52'
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
89
0
Рольфес
Симон Рольфес
77
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Топрак
Омер Топрак
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Да Коста
Данни Да Коста
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
0
Беллараби
Карим Беллараби
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
61
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Адриано
Адриано
70
0
Месси
Лионель Месси
88'
88'
90
0
Санчес
Алексис Санчес
41'
55'
41', 55'
85
Запасные
0
Пике
Жерар Пике
0
Бартра
Марк Бартра
0
Педро
Педро
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Сориано
Хонатан Сориано
0
Куэнка
Исаак Куэнка