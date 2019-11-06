Матч завершен
Байер
Леверкузен
Томас 41
Фолланд 55
2:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Мората 90
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
6 нояб. 2019, 23:00 МСК
6.11.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Байер
мин
5
Бендер
Свен Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
55'
55'
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
4
Та
Джонатан Та
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
65
18
Венделл
Венделл
81
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
88
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
3
Рецос
Панайотис Рецос
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
13
Аларио
Лукас Аларио
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Атлетико
мин
19
Коста
Диего Коста
61
6
Коке
Коке
90
9
Мората
Альваро Мората
90'
90'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
13
Облак
Ян Облак
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
10
Корреа
Анхель Корреа
70
5
Томас
Томас
41'
41'
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
12
Лоди
Ренан Лоди
52
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
23
Триппьер
Киран Триппьер
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Витоло
Витоло
11
Лемар
Тома Лемар
14
Льоренте
Маркос Льоренте
17
Шапоньич
Иван Шапоньич