Матч завершен
Байер
Леверкузен
Беллараби 48
Савич 68
2:4
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 17
Гризманн 25
Гамейро 59
Торрес 86
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
21 февр. 2017, 22:45 МСК
21.02.2017, 22:45 МСК
вторник
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Байер
мин
44
Кампль
Кевин Кампль
90
1
Лено
Бернд Лено
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
18
Венделл
Венделл
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
56
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
7
Чичарито
Чичарито
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
48'
48'
66
19
Брандт
Юлиан Брандт
87
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
16
Йедвай
Тин Йедвай
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
31
Фолланд
Кевин Фолланд
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
9
Бэйли
Леон Бэйли
Атлетико
мин
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
78
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
3
Луис
Филипе Луис
90
15
Савич
Стефан Савич
68'
68'
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
17'
17'
90
21
Гамейро
Кевин Гамейро
59'
59'
71
7
Гризманн
Антуан Гризманн
25'
25'
78
Запасные
13
Облак
Ян Облак
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
23
Гайтан
Николас Гайтан
22
Томас
Томас
27
Энрике
Каю Энрике
9
Торрес
Фернандо Торрес
86'
11
Корреа
Анхель Корреа