Бабельсберг 03 - Фрайбург: 20 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Бабельсберг 03
Бабельсберг
0:4

Бабельсберг 03 - Фрайбург: 20 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
20 авг. 2016, 16:30 МСК
20.08.2016, 16:30 МСК
суббота
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Предварительный состав

Фрайбург
мин
26
Флеккен
Марк Флеккен
23
Хайнц
Доминик Хайнц
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
3
Линхарт
Филипп Линхарт
27
Хефлер
Николас Хефлер
7
Шмид
Джонатан Шмид
32
Грифо
Винченцо Грифо
22
Салаи
Роланд Салаи
36
Кайтель
Янник Кайтель
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
9
Хелер
Лукас Хелер
Запасные
1
Шволов
Александер Шволов
-
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
-
25
Кох
Робин Кох
-
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
-
8
Франтц
Майк Франтц
-
6
Абраши
Амир Абраши
-
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
-
18
Петерсен
Нильс Петерсен
-
21
Боррелло
Брендон Боррелло
-

События

Матч окончен 0:4

Прошлые матчи

20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Бабельсберг 03
0 : 4
Фрайбург
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Бабельсберг 03
0
Фрайбург
4

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