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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Ринстра 7
Хапс 43
Танкович 68
3:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Жулиано 58
Вуйтенс 80
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
8 дек. 2016, 21:00 МСК
8.12.2016, 21:00 МСК
четверг
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
АЗ Алкмаар
мин
1
Рочет
Серхио Рочет
90
24
Хапс
Ригесиано Хапс
43'
43'
90
30
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
80'
80'
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
11
Танкович
Муамер Танкович
68'
68'
69
21
Мюрен
Роберт Мюрен
90
17
Ринстра
Бен Ринстра
7'
7'
90
20
Сентьенс
Матс Сентьенс
74
18
Бель Хассани
Ильясс Бель Хассани
69
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
Запасные
25
Олий
Ник Олий
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
36
Дабни Соуза
Дабни Соуза
9
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
38
Оувеян
Томас Оувеян
29
Льюис
Фернандо Льюис
27
Фрайдей
Фред Фрайдей
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
29
Мак
Роберт Мак
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
60
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
58'
58'
90
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
46
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
13
Нету
Луиш Нету
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
15
Могилевец
Павел Могилевец
9
Кокорин
Александр Кокорин
48
Гасилин
Алексей Гасилин