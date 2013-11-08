Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Александр Головин
Алексей Миранчук
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Англия
Нидерланды
США
Испания
Косово
Ирландия
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Локомотив
Зенит
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Арсенал
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига Европы
АЗ Алкмаар VS Шахтер
Поделиться:
АЗ Алкмаар - Шахтер: 07 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Ортис 55
1:0
АЗ Алкмаар - Шахтер: 07 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Шахтер
Караганда
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
7 нояб. 2013, 23:05 МСК
7.11.2013, 23:05 МСК
четверг
Мартин Ханссон
Мартин Ханссон
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
АЗ Алкмаар
мин
0
Альварадо
Эстебан Альварадо
90
0
Вуйтенс
Ян Вуйтенс
90
0
Виргевер
Ник Виргевер
90
0
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
0
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
0
Мартенс
Маартен Мартенс
90
0
Беренс
Рой Беренс
90
0
Ортис
Кельсо Ортис
55'
55'
90
0
Гудель
Неманья Гудель
90
0
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
83
0
Йоханссон
Арон Йоханссон
46
Запасные
0
Де Винтер
Ивс Де Винтер
-
0
Реийнен
Этьенн Реийнен
-
0
Хапс
Ригесиано Хапс
-
0
Эльм
Виктор Эльм
-
0
Хенриксен
Маркус Хенриксен
7
0
Бергейс
Стивен Бергейс
-
0
Авдич
Денни Авдич
44
Шахтер
мин
0
Васильевич
Никола Васильевич
90
0
Покатилов
Стас Покатилов
90
0
Симчевич
Александар Симчевич
90
0
Тарасов
Евгений Тарасов
90
0
Борантаев
Асхат Борантаев
90
0
Зенкович
Игорь Зенкович
72
0
Малый
Сергей Малый
90
0
Казарян
Геворг Казарян
90
0
Каньяс
Рохер Каньяс
90
0
Дарабаев
Аслан Дарабаев
90
0
Байжанов
Максат Байжанов
90
Запасные
0
Ткачук
Сергей Ткачук
-
0
Муртазаев
Роман Муртазаев
18
0
Боровский
Вадим Боровский
-
События
Матч окончен 1:0
Замена
Маркус Хенриксен
Йоханн Берг Гудмундссон
83'
72'
Замена
Роман Муртазаев
Игорь Зенкович
59'
Желтая карточка
Асхат Борантаев
ГОЛ! 1:0
Кельсо Ортис
55'
Замена
Денни Авдич
Арон Йоханссон
46'
Прошлые матчи
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
АЗ Алкмаар
1 : 0
Шахтер
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
АЗ Алкмаар
1
Шахтер
0
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
19:00
Шахтер
1 : 1
АЗ Алкмаар
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
19:00
Шахтер
1
АЗ Алкмаар
1
Новости
🤖 Вратарь отбил мяч лицом. Сейв, на который больно смотреть
#Марко Бизот
26 октября 2020, 11:45
Голландия остановила чемпионат из-за денег с телеправ и госзапрета на матчи
#чемпионат Нидерландов
25 апреля 2020, 21:20
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
#чемпионат Нидерландов
24 апреля 2020, 20:07
Команда забила, когда с трибуны бросили мяч. Как быть? Судья отменил гол и ошибся
#АЗ Алкмаар
20 января 2020, 23:25
Шоу неудачника из Лиги Европы: полторы минуты праздновал гол, оставил команду в меньшинстве – она вылетела
#Дидье Ламкель Зе
29 августа 2019, 23:15
#
Новости матча
Ван Гинкел вышел на поле впервые с мая 2018-го. Права на него принадлежат «Челси»
14 января, 00:10