АЗ Алкмаар - Шахтер: 07 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Ортис 55
1:0

АЗ Алкмаар - Шахтер: 07 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Шахтер
Караганда
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
7 нояб. 2013, 23:05 МСК
7.11.2013, 23:05 МСК
четверг
Мартин Ханссон
Мартин Ханссон
Главный Судья
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Составы

АЗ Алкмаар
мин
0
Альварадо
Эстебан Альварадо
90
0
Вуйтенс
Ян Вуйтенс
90
0
Виргевер
Ник Виргевер
90
0
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
0
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
0
Мартенс
Маартен Мартенс
90
0
Беренс
Рой Беренс
90
0
Ортис
Кельсо Ортис
55'
55'
90
0
Гудель
Неманья Гудель
90
0
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
83
0
Йоханссон
Арон Йоханссон
46
Запасные
0
Де Винтер
Ивс Де Винтер
-
0
Реийнен
Этьенн Реийнен
-
0
Хапс
Ригесиано Хапс
-
0
Эльм
Виктор Эльм
-
0
Хенриксен
Маркус Хенриксен
7
0
Бергейс
Стивен Бергейс
-
0
Авдич
Денни Авдич
44
Шахтер
мин
0
Васильевич
Никола Васильевич
90
0
Покатилов
Стас Покатилов
90
0
Симчевич
Александар Симчевич
90
0
Тарасов
Евгений Тарасов
90
0
Борантаев
Асхат Борантаев
90
0
Зенкович
Игорь Зенкович
72
0
Малый
Сергей Малый
90
0
Казарян
Геворг Казарян
90
0
Каньяс
Рохер Каньяс
90
0
Дарабаев
Аслан Дарабаев
90
0
Байжанов
Максат Байжанов
90
Запасные
0
Ткачук
Сергей Ткачук
-
0
Муртазаев
Роман Муртазаев
18
0
Боровский
Вадим Боровский
-

События

Матч окончен 1:0
Замена
Маркус Хенриксен
Йоханн Берг Гудмундссон
83'
72'
Замена
Роман Муртазаев
Игорь Зенкович
59'
Желтая карточка
Асхат Борантаев
ГОЛ! 1:0
Кельсо Ортис
55'
Замена
Денни Авдич
Арон Йоханссон
46'

Прошлые матчи

07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
АЗ Алкмаар
1 : 0
Шахтер
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
АЗ Алкмаар
1
Шахтер
0
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
Шахтер
1 : 1
АЗ Алкмаар
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
Шахтер
1
АЗ Алкмаар
1

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