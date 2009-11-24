Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
0:0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
24 нояб. 2009, 22:45 МСК
24.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
АЗ Алкмаар
мин
0
Ромеро
Серхио Ромеро
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Свертс
Жиль Свертс
90
0
Холмен
Бретт Холмен
78
0
Схаарс
Стейн Схаарс
89
0
Мендес
Давид Мендес
90
0
Вернблум
Понтус Вернблум
90
0
Ленс
Джермейн Ленс
90
0
Дембеле
Мусса Дембеле
68
Запасные
0
Дидулица
Джой Дидулица
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Мартенс
Маартен Мартенс
0
ван дер Велден
Ник ван дер Велден
0
Лейкс
Кеес Лейкс
0
Пелле
Грациано Пелле
0
Ари
Ари
Олимпиакос
мин
0
Никополидис
Антониос Никополидис
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Мельберг
Олоф Мельберг
90
0
Жевлаков
Михал Жевлаков
90
0
Галициос
Георгиос Галициос
90
0
Леонардо
Леонардо
90
0
Дуду
Дуду
90
0
Мареска
Энцо Мареска
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Митроглу
Костас Митроглу
90
Запасные
0
Пардо
Урко Пардо
0
Доми
Дидье Доми
0
Пантос
Анастасиос Пантос
0
Пападопулос
Авраам Пападопулос
0
Никлициотис
Георгиос Никлициотис
0
Кацикояннис
Георгиос Кацикояннис
0
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис