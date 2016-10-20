Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Мюрен 72
1:2
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Скарионе 24
Голаса 82
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 22:05 МСК
20.10.2016, 22:05 МСК
четверг
Иштван Ковач
Иштван Ковач
Главный Судья
Составы
АЗ Алкмаар
мин
1
Рочет
Серхио Рочет
90
6
Ринстра
Бен Ринстра
57
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
3
ван Эйден
Ренс ван Эйден
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
84
30
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
90
18
Бель Хассани
Ильясс Бель Хассани
90
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
61
21
Мюрен
Роберт Мюрен
72'
72'
90
27
Фрайдей
Фред Фрайдей
90
Запасные
16
Коутиньо
Джино Коутиньо
19
Дабни Соуза
Дабни Соуза
22
Оувеян
Томас Оувеян
15
Тиль
Гус Тиль
11
Танкович
Муамер Танкович
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
28
Гарсия
Леви Гарсия
Маккаби
мин
23
Голаса
Эйял Голаса
82'
82'
90
95
Райкович
Предраг Райкович
90
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
2
Даса
Эли Даса
90
4
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
6
Альберман
Гал Альберман
79
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
69
24
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
5
Скарионе
Оскар Скарионе
24'
24'
84
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
21
Филипенко
Егор Филипенко
51
Бенаюн
Йосси Бенаюн
3
Шпунгин
Юваль Шпунгин
40
Игьебор
Носа Игьебор
15
Мича
Дор Мича
10
Ицхаки
Барак Ицхаки