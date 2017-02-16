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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Джаханбакш 68
1:4
прошлый матч 1 : 7
Матч завершен
Лион
Лион
Тусар 26
Ляказетт 45
Ляказетт 57
Ферри 90
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
16 февр. 2017, 21:00 МСК
16.02.2017, 21:00 МСК
четверг
Бобби Мэдден
Бобби Мэдден
Главный Судья
Составы
АЗ Алкмаар
мин
20
Сентьенс
Матс Сентьенс
74
24
Крул
Тим Крул
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
3
ван Эйден
Ренс ван Эйден
90
30
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
90
6
Ринстра
Бен Ринстра
90
18
Бель Хассани
Ильясс Бель Хассани
90
11
Танкович
Муамер Танкович
65
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
71
7
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
68'
68'
90
Запасные
1
Рочет
Серхио Рочет
12
Хацидиакос
Пантелис Хацидиакос
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
19
Дабни Соуза
Дабни Соуза
22
Оувеян
Томас Оувеян
28
Гарсия
Леви Гарсия
27
Фрайдей
Фред Фрайдей
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
4
Маммана
Эмануэль Маммана
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
18
Фекир
Набиль Фекир
90
14
Дардер
Серхи Дардер
84
29
Тусар
Люка Тусар
26'
26'
67
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
45'
57'
45', 57'
66
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
15
Морель
Жереми Морель
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
27
Корне
Максвел Корне
12
Ферри
Джордан Ферри
90'
11
Геззаль
Рашид Геззаль
25
Ауа
Уссем Ауа