Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Мендес 90
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Фабрегас 39
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
20 окт. 2009, 21:45 МСК
20.10.2009, 21:45 МСК
вторник
Мартин Ханссон
Мартин Ханссон
Главный Судья
Составы
АЗ Алкмаар
мин
0
Ромеро
Серхио Ромеро
90
0
Ялинс
Кью Ялинс
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Мендес
Давид Мендес
90'
90'
90
0
Схаарс
Стейн Схаарс
90
0
Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи
90
0
Мартенс
Маартен Мартенс
69
0
Поульсен
Симон Поульсен
90
0
Дембеле
Мусса Дембеле
90
0
Мойсандер
Никлас Мойсандер
86
0
Холмен
Бретт Холмен
90
Запасные
0
Дидулица
Джой Дидулица
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Свертс
Жиль Свертс
0
ван дер Велден
Ник ван дер Велден
0
Ленс
Джермейн Ленс
0
Вернблум
Понтус Вернблум
0
Пелле
Грациано Пелле
Арсенал
мин
0
Манноне
Вито Манноне
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
39'
39'
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
77
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
83
Запасные
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Мерида
Фран Мерида
0
Вела
Карлос Вела