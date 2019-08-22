Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
1:1
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Антверпен
Антверпен
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 21:30 МСК
22.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
АЗ Алкмаар
мин
4
Влаар
Рон Влаар
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
6
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
3
Хацидиакос
Пантелис Хацидиакос
90
5
Оувеян
Томас Оувеян
90
1
Бизот
Марко Бизот
90
Запасные
20
Класи
Йорди Класи
19
Йонсен
Бьерн Йонсен
28
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
Антверпен
мин
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
90
1
Болат
Синан Болат
90
11
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
90
70
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
18
Онгла
Мартин Онгла
90
Запасные
15
Арсланаджич
Дино Арсланаджич
20
Копман
Сандер Копман
14
Бэби
Амара Бэби