АЗ Алкмаар - Атромитос: 30 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
0:2
Первый матч 3:1

АЗ Алкмаар - Атромитос: 30 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Атромитос
Перистери
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
30 авг. 2013, 12:00 МСК
30.08.2013, 12:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

АЗ Алкмаар
мин
15
Вейндал
Овен Вейндал
1
Бизот
Марко Бизот
8
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
11
Идрисси
Уссама Идрисси
7
Стенгс
Калвин Стенгс
9
Боадю
Мирон Боадю
27
Лиувен
Рамон Лиувен
2
Свенссон
Йонас Свенссон
6
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
20
Класи
Йорди Класи
10
де Вит
Дани де Вит
Запасные
22
де Бур
Роди де Бур
-
26
Сугавара
Юкинари Сугавара
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
18
Эвьен
Хэкон Эвьен
-
14
Дрейф
Ферди Дрейф
-
17
Абухляль
Закария Абухляль
-
Атромитос
мин
39
Веллиос
Апостолос Веллиос
16
Медьери
Балаж Медьери
6
Харисис
Харилаос Харисис

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

30.08.2013 30 авг. 2013 пт 12:00
АЗ Алкмаар
0 : 2
Атромитос
30.08.2013 30 авг. 2013 пт 12:00
АЗ Алкмаар
0
Атромитос
2
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:30
Атромитос
1 : 3
АЗ Алкмаар
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:30
Атромитос
1
АЗ Алкмаар
3

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