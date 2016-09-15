Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Вуйтенс 61
1:1
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Килдафф 89
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
15 сент. 2016, 20:00 МСК
15.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Клейтон Пизани
Клейтон Пизани
Главный Судья
Составы
АЗ Алкмаар
мин
1
Рочет
Серхио Рочет
90
30
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
61'
61'
66
4
Влаар
Рон Влаар
90
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
3
ван Эйден
Ренс ван Эйден
90
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
19
Дабни Соуза
Дабни Соуза
90
27
Фрайдей
Фред Фрайдей
55
7
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
75
Запасные
25
Олий
Ник Олий
6
Ринстра
Бен Ринстра
18
Бель Хассани
Ильясс Бель Хассани
22
Оувеян
Томас Оувеян
29
Льюис
Фернандо Льюис
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
28
Гарсия
Леви Гарсия
Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
7
Хорган
Дэрил Хорган
90
4
Бойл
Эндрю Бойл
90
3
Гартленд
Брайан Гартленд
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
6
О'Доннелл
Стефан О'Доннелл
90
2
Гэннон
Син Гэннон
90
10
Финн
Ронан Финн
90
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
84
8
Маунтни
Джон Маунтни
77
9
МакМиллан
Дэвид МакМиллан
75
Запасные
22
Сава
Габриэль Сава
15
Барретт
Патрик Барретт
12
Гримс
Шейн Гримс
5
Шилдс
Крис Шилдс
18
Бенсон
Робби Бенсон
16
Килдафф
Киран Килдафф
89'
19
Шилз
Дин Шилз