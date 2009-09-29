Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Эль-Хамдауи 48
1:1
Матч завершен
Стандард
Льеж
Траоре 90
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
29 сент. 2009, 21:45 МСК
29.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
АЗ Алкмаар
мин
0
Ромеро
Серхио Ромеро
90
0
Ялинс
Кью Ялинс
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
82
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Свертс
Жиль Свертс
90
0
Схаарс
Стейн Схаарс
90
0
Мартенс
Маартен Мартенс
71
0
Дембеле
Мусса Дембеле
90
0
Мендес
Давид Мендес
90
0
Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи
48'
48'
90
0
Холмен
Бретт Холмен
90
Запасные
0
Дидулица
Джой Дидулица
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Поульсен
Симон Поульсен
0
Мойсандер
Никлас Мойсандер
0
Вернблум
Понтус Вернблум
0
Пелле
Грациано Пелле
0
Ари
Ари
Стандард
мин
0
Болат
Синан Болат
90
0
Сарр
Мохамед Сарр
60
0
Роша
Рикарду Роша
53
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Мангала
Эльяким Мангала
90
0
Камоццато
Маркос Камоццато
90
0
Йованович
Милан Йованович
90
0
Витсель
Аксель Витсель
90
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
0
Дальма
Вильфрид Дальма
77
0
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
Запасные
0
ван Хаут
Кристоф ван Хаут
0
Горо
Горо
0
Мюлемо
Ландри Мюлемо
0
Никез
Бенжамен Никез
0
Ангели
Арнор Ангели
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Траоре
Мусса Траоре
90'