Матч завершен
Австрия
0:2
Матч завершен
Венгрия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
14 июня 2016, 19:00 МСК
14.06.2016, 19:00 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы