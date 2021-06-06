Австрия - Словакия: 06 июня 2021 смотреть онлайн

Австрия
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Австрия - Словакия: 06 июня 2021 смотреть онлайн

Словакия
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
6 июня 2021, 21:45 МСК
6.06.2021, 21:45 МСК
воскресенье
Cтадион Эрнст Хаппель
Эрнст Хаппель
Вена
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Предварительный состав

Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
Словакия
мин
17
Гамшик
Марек Гамшик
15
Губочан
Томаш Губочан
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
20
Мак
Роберт Мак
21
Дуриш
Михал Дуриш
15
Гьембер
Норберт Гьембер
22
Лоботка
Станислав Лоботка
-
Грошовски
Патрик Грошовски
10
Русняк
Альберт Русняк
12
Родак
Марек Родак
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
Запасные
23
Грайф
Доминик Грайф
-
5
Шатка
Любомир Шатка
-
16
Мазань
Роберт Мазань
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
18
Мраз
Самуэль Мраз
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
11
Шафранко
Павол Шафранко
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-

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