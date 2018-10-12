Австрия - Северная Ирландия: 12 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Австрия
1:0

Австрия - Северная Ирландия: 12 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Северная Ирландия
Лига B, 3 тур

Лига B,

3 тур
12 окт. 2018, 21:45 МСК
12.10.2018, 21:45 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
Северная Ирландия
мин
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
-
Бойс
Лиам Бойс
7
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
21
Магеннис
Джош Магеннис
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
18
Смит
Майкл Смит
4
Баллард
Даниэл Баллард
13
Маккэнн
Алистер Маккэнн
Запасные
1
МакГоверн
Майкл МакГоверн
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
20
МакЛафлин
Райан МакЛафлин
-
22
Фланаган
Том Фланаган
-
3
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Вашингтон
Конор Вашингтон
-
18
Уит
Гэвин Уит
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Австрия
2
Северная Ирландия
1
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Северная Ирландия
0 : 1
Австрия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Северная Ирландия
0
Австрия
1
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 20:00
Северная Ирландия
1 : 2
Австрия
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 20:00
Северная Ирландия
1
Австрия
2
12.10.2018 12 окт. 2018 пт 21:45
Австрия
1 : 0
Северная Ирландия
12.10.2018 12 окт. 2018 пт 21:45
Австрия
1
Северная Ирландия
0

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