Австрия - Лихтенштейн: 12 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Австрия
3:0

Австрия - Лихтенштейн: 12 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Лихтенштейн
Чемпионат Европы, 10 тур

Чемпионат Европы,

10 тур
12 окт. 2015, 19:00 МСК
12.10.2015, 19:00 МСК
понедельник
Мирослав Зелинка
Мирослав Зелинка
Главный Судья
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Предварительный состав

Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
Лихтенштейн
мин
-
Хаслер
Николас Хаслер
-
Брендле
Даниэль Брендле
-
Фрик
Яник Фрик
-
Фрик
Ноа Фрик
-
N. Frommelt (o.g.)
N. Frommelt (o.g.)
-
M. Buchel
M. Buchel

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

12.10.2015 12 окт. 2015 пн 19:00
Австрия
3 : 0
Лихтенштейн
12.10.2015 12 окт. 2015 пн 19:00
Австрия
3
Лихтенштейн
0
27.03.2015 27 марта 2015 пт 22:45
Лихтенштейн
0 : 5
Австрия
27.03.2015 27 марта 2015 пт 22:45
Лихтенштейн
0
Австрия
5