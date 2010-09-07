Австрия - Казахстан: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Австрия
2:0

Австрия - Казахстан: 07 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Казахстан
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
7 сент. 2010, 21:30 МСК
7.09.2010, 21:30 МСК
вторник
Марио Страхоня
Марио Страхоня
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Предварительный состав

Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
Казахстан
мин
23
Логвиненко
Юрий Логвиненко
12
Покатилов
Стас Покатилов
8
Тагыберген
Асхат Тагыберген
-
Аимбетов
Абат Аимбетов
23
Щеткин
Алексей Щеткин
19
Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов
21
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
-
Вороговский
Ян Вороговский
22
Марочкин
Александр Марочкин
-
Абикен
Айбол Абикен
3
Алип
Нуралы Алип
Запасные
12
Непогодов
Дмитрий Непогодов
-
3
Эрланов
Темирлан Эрланов
-
13
Керимжанов
Олжас Керимжанов
-
15
Мирошниченко
Дмитрий Мирошниченко
-
14
Перцух
Юрий Перцух
-
20
Хижниченко
Сергей Хижниченко
-
14
Жангылышбай
Токтар Жангылышбай
-
20
Федин
Максим Федин
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

11.10.2011 11 окт. 2011 вт 19:00
Казахстан
0 : 0
Австрия
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 19:00
Казахстан
0
Австрия
0
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 21:30
Австрия
2 : 0
Казахстан
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 21:30
Австрия
2
Казахстан
0

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