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Евро-2020
Легкая атлетика
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Лига B
Австрия VS Босния и Герцеговина
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Австрия - Босния и Герцеговина: 15 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Австрия
0:0
Австрия - Босния и Герцеговина: 15 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Босния и Герцеговина
Лига B, 5 тур
Лига B,
5 тур
15 нояб. 2018, 22:45 МСК
15.11.2018, 22:45 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
15.11.2018
15 нояб. 2018
чт
22:45
Австрия
0 : 0
Босния и Герцеговина
15.11.2018
15 нояб. 2018
чт
22:45
Австрия
0
Босния и Герцеговина
0
11.09.2018
11 сент. 2018
вт
21:45
Босния и Герцеговина
1 : 0
Австрия
11.09.2018
11 сент. 2018
вт
21:45
Босния и Герцеговина
1
Австрия
0