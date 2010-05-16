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Аугсбург VS Нюрнберг
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Аугсбург - Нюрнберг: 16 мая 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:2
Первый матч 0:1
Аугсбург - Нюрнберг: 16 мая 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, Финал
Бундеслига,
Финал
Германия
16 мая 2010, 19:00 МСК
16.05.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
1
Люте
Андреас Люте
8
Хедира
Рани Хедира
18
Йедвай
Тин Йедвай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
31
Макс
Филипп Макс
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
23
Рихтер
Марко Рихтер
17
Левен
Эдуард Левен
22
Иаго
Иаго
Запасные
21
Коубек
Томаш Коубек
-
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
19
Удуохай
Феликс Удуохай
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
28
Хан
Андре Хан
-
21
Кордова
Серхио Кордова
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
Нюрнберг
3 : 0
Аугсбург
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
Нюрнберг
3
Аугсбург
0
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:30
Аугсбург
2 : 2
Нюрнберг
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:30
Аугсбург
2
Нюрнберг
2
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:30
Аугсбург
0 : 1
Нюрнберг
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:30
Аугсбург
0
Нюрнберг
1
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
16:30
Нюрнберг
0 : 1
Аугсбург
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
16:30
Нюрнберг
0
Аугсбург
1
08.03.2013
08 марта 2013
пт
22:30
Аугсбург
1 : 2
Нюрнберг
08.03.2013
08 марта 2013
пт
22:30
Аугсбург
1
Нюрнберг
2
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:30
Нюрнберг
0 : 0
Аугсбург
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:30
Нюрнберг
0
Аугсбург
0
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:30
Аугсбург
0 : 0
Нюрнберг
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:30
Аугсбург
0
Нюрнберг
0
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 0
Аугсбург
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Нюрнберг
1
Аугсбург
0
16.05.2010
16 мая 2010
вс
19:00
Аугсбург
0 : 2
Нюрнберг
16.05.2010
16 мая 2010
вс
19:00
Аугсбург
0
Нюрнберг
2
13.05.2010
13 мая 2010
чт
21:30
Нюрнберг
1 : 0
Аугсбург
13.05.2010
13 мая 2010
чт
21:30
Нюрнберг
1
Аугсбург
0
Новости
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
#Нюрнберг
11 июля 2020, 22:03
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
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У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
24 февраля 2019, 14:49