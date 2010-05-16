Аугсбург - Нюрнберг: 16 мая 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:2
Первый матч 0:1

Аугсбург - Нюрнберг: 16 мая 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, Финал

Бундеслига,

Финал

Германия
16 мая 2010, 19:00 МСК
16.05.2010, 19:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
1
Люте
Андреас Люте
8
Хедира
Рани Хедира
18
Йедвай
Тин Йедвай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
31
Макс
Филипп Макс
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
23
Рихтер
Марко Рихтер
17
Левен
Эдуард Левен
22
Иаго
Иаго
Запасные
21
Коубек
Томаш Коубек
-
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
19
Удуохай
Феликс Удуохай
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
28
Хан
Андре Хан
-
21
Кордова
Серхио Кордова
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Нюрнберг
3 : 0
Аугсбург
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Нюрнберг
3
Аугсбург
0
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Аугсбург
2 : 2
Нюрнберг
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Аугсбург
2
Нюрнберг
2
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:30
Аугсбург
0 : 1
Нюрнберг
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:30
Аугсбург
0
Нюрнберг
1
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 16:30
Нюрнберг
0 : 1
Аугсбург
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 16:30
Нюрнберг
0
Аугсбург
1
08.03.2013 08 марта 2013 пт 22:30
Аугсбург
1 : 2
Нюрнберг
08.03.2013 08 марта 2013 пт 22:30
Аугсбург
1
Нюрнберг
2
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:30
Нюрнберг
0 : 0
Аугсбург
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:30
Нюрнберг
0
Аугсбург
0
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:30
Аугсбург
0 : 0
Нюрнберг
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:30
Аугсбург
0
Нюрнберг
0
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 0
Аугсбург
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:30
Нюрнберг
1
Аугсбург
0
16.05.2010 16 мая 2010 вс 19:00
Аугсбург
0 : 2
Нюрнберг
16.05.2010 16 мая 2010 вс 19:00
Аугсбург
0
Нюрнберг
2
13.05.2010 13 мая 2010 чт 21:30
Нюрнберг
1 : 0
Аугсбург
13.05.2010 13 мая 2010 чт 21:30
Нюрнберг
1
Аугсбург
0

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