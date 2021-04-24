Аугсбург - Кельн: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Аугсбург
Аугсбург
-:-

Аугсбург - Кельн: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Кельн
Кельн
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
19
Удуохай
Феликс Удуохай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
2
Гумни
Роберт Гумни
33
Штробль
Тобиас Штробль
8
Хедира
Рани Хедира
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
3
Педерсен
Мадс Педерсен
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
3
Каттербах
Ноа Каттербах
22
Мере
Хорхе Мере
5
Чикош
Рафаэль Чикош
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
8
Якобс
Исмаил Якобс
14
Хектор
Йонас Хектор
28
Скири
Эйе Скири
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
18
Дуда
Ондрей Дуда
31
Вольф
Мариус Вольф
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
2
Шмитц
Бенно Шмитц
-
26
Кестич
Сава-Арангел Кестич
-
13
Майер
Макс Майер
-
21
Озкан
Салих Озкан
-
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
-
43
Деннис
Эммануэль Деннис
-
29
Тильманн
Ян Тильманн
-
47
Marvin Obuz
Marvin Obuz
-

Прошлые матчи

02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Кельн
0
Аугсбург
1
07.06.2020 07 июня 2020 вс 19:00
Аугсбург
1 : 1
Кельн
07.06.2020 07 июня 2020 вс 19:00
Аугсбург
1
Кельн
1
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Кельн
1
Аугсбург
1
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Кельн
1
Аугсбург
1
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Аугсбург
3 : 0
Кельн
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Аугсбург
3
Кельн
0
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Кельн
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Аугсбург
2
Кельн
1
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Аугсбург
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Кельн
0
Аугсбург
0
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
Аугсбург
0
Кельн
0
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
Кельн
0
Аугсбург
1
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Аугсбург
0
Кельн
0
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
Кельн
1
Аугсбург
2
31.03.2012 31 марта 2012 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Кельн
31.03.2012 31 марта 2012 сб 16:30
Аугсбург
2
Кельн
1
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:30
Кельн
3 : 0
Аугсбург
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:30
Кельн
3
Аугсбург
0
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 21:00
Аугсбург
2 : 0
Кельн
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 21:00
Аугсбург
2
Кельн
0

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