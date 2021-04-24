Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Сердар Азмун
Александр Кокорин
Месут Озил
Александр Головин
Эльдор Шомуродов
Федор Чалов
Квинси Промес
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Непал
Австралия
Сан-Марино
Грузия
Норвегия
Нидерланды
Китай
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Ливерпуль
Краснодар
Барселона
Зенит
Реал
Ростов
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Аугсбург VS Кельн
Поделиться:
Аугсбург - Кельн: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Аугсбург
Аугсбург
-:-
Аугсбург - Кельн: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Кельн
Кельн
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
19
Удуохай
Феликс Удуохай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
2
Гумни
Роберт Гумни
33
Штробль
Тобиас Штробль
8
Хедира
Рани Хедира
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
3
Педерсен
Мадс Педерсен
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
3
Каттербах
Ноа Каттербах
22
Мере
Хорхе Мере
5
Чикош
Рафаэль Чикош
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
8
Якобс
Исмаил Якобс
14
Хектор
Йонас Хектор
28
Скири
Эйе Скири
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
18
Дуда
Ондрей Дуда
31
Вольф
Мариус Вольф
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
2
Шмитц
Бенно Шмитц
-
26
Кестич
Сава-Арангел Кестич
-
13
Майер
Макс Майер
-
21
Озкан
Салих Озкан
-
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
-
43
Деннис
Эммануэль Деннис
-
29
Тильманн
Ян Тильманн
-
47
Marvin Obuz
Marvin Obuz
-
Прошлые матчи
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Кельн
0
Аугсбург
1
07.06.2020
07 июня 2020
вс
19:00
Аугсбург
1 : 1
Кельн
07.06.2020
07 июня 2020
вс
19:00
Аугсбург
1
Кельн
1
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1
Аугсбург
1
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Кельн
1
Аугсбург
1
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Аугсбург
3 : 0
Кельн
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Аугсбург
3
Кельн
0
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Кельн
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:30
Аугсбург
2
Кельн
1
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Аугсбург
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
Кельн
0
Аугсбург
0
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
Аугсбург
0
Кельн
0
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
Кельн
0
Аугсбург
1
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Аугсбург
0
Кельн
0
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
Кельн
1
Аугсбург
2
31.03.2012
31 марта 2012
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Кельн
31.03.2012
31 марта 2012
сб
16:30
Аугсбург
2
Кельн
1
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:30
Кельн
3 : 0
Аугсбург
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:30
Кельн
3
Аугсбург
0
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
21:00
Аугсбург
2 : 0
Кельн
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
21:00
Аугсбург
2
Кельн
0
Новости
«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
#Себастьян Борнау
24 марта, 17:30
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
Фанат «Боруссии» М проиграл 500 евро, когда специально не сказал название «Кельна»
1
#Боруссия М
29 июля 2020, 16:00
1
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
Новости матча
У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги
01 ноября 2020, 15:40
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
«Реал» – самый дорогой футбольный бренд
30 июля 2020, 10:17
Дэвис из «Баварии» стал лучшим новичком Бундеслиги
20 июня 2020, 16:01
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Форвард «Кельна» Ут бил пенальти во всех турах после рестарта. Забил только один
27 мая 2020, 23:22
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42
В «Кельне» три человека заразились коронавирусом
01 мая 2020, 22:43