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Аугсбург VS Бавария
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Аугсбург - Бавария: 20 ноября 2021 смотреть онлайн
Аугсбург
Аугсбург
-:-
Аугсбург - Бавария: 20 ноября 2021 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
20 нояб. 2021, -:- МСК
20.11.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
3
Педерсен
Мадс Педерсен
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
2
Гумни
Роберт Гумни
25
Груэсо
Карлос Груэсо
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
33
Штробль
Тобиас Штробль
-
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
-
8
Хедира
Рани Хедира
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
45
Lukas Petkov
Lukas Petkov
-
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Прошлые матчи
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Бавария
5 : 2
Аугсбург
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Бавария
5
Аугсбург
2
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Аугсбург
0 : 1
Бавария
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Аугсбург
0
Бавария
1
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:30
Бавария
2 : 0
Аугсбург
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:30
Бавария
2
Аугсбург
0
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 2
Бавария
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2
Бавария
2
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
Аугсбург
2 : 3
Бавария
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
Аугсбург
2
Бавария
3
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
Бавария
1 : 1
Аугсбург
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
Бавария
1
Аугсбург
1
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
Аугсбург
1 : 4
Бавария
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
Аугсбург
1
Бавария
4
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
17:30
Бавария
3 : 0
Аугсбург
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
17:30
Бавария
3
Аугсбург
0
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
16:30
Бавария
6 : 0
Аугсбург
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
16:30
Бавария
6
Аугсбург
0
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1 : 3
Бавария
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1
Бавария
3
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Бавария
3 : 1
Аугсбург
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Бавария
3
Аугсбург
1
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
19:30
Аугсбург
1 : 3
Бавария
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
19:30
Аугсбург
1
Бавария
3
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Аугсбург
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
Бавария
2
Аугсбург
1
09.05.2015
09 мая 2015
сб
16:30
Бавария
0 : 1
Аугсбург
09.05.2015
09 мая 2015
сб
16:30
Бавария
0
Аугсбург
1
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Аугсбург
0 : 4
Бавария
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Аугсбург
0
Бавария
4
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
16:30
Аугсбург
1 : 0
Бавария
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
16:30
Аугсбург
1
Бавария
0
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:30
Аугсбург
0 : 2
Бавария
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:30
Аугсбург
0
Бавария
2
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
17:30
Бавария
3 : 0
Аугсбург
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
17:30
Бавария
3
Аугсбург
0
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
Бавария
3 : 0
Аугсбург
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
Бавария
3
Аугсбург
0
18.12.2012
18 дек. 2012
вт
22:30
Аугсбург
0 : 2
Бавария
18.12.2012
18 дек. 2012
вт
22:30
Аугсбург
0
Бавария
2
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Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
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Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
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🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
08 мая, 22:05
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
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«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
04 мая, 18:15