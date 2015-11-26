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Аугсбург VS Атлетик
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Аугсбург - Атлетик: 26 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
2:3
Аугсбург - Атлетик: 26 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
26 нояб. 2015, 21:00 МСК
26.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
19
Удуохай
Феликс Удуохай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
2
Гумни
Роберт Гумни
33
Штробль
Тобиас Штробль
8
Хедира
Рани Хедира
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
3
Педерсен
Мадс Педерсен
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Аугсбург
2 : 3
Атлетик
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Аугсбург
2
Атлетик
3
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Атлетик
3 : 1
Аугсбург
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Атлетик
3
Аугсбург
1
Новости
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42