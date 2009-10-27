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Кубок Германии
Аугсбург VS Дуйсбург
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Аугсбург - Дуйсбург: 27 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
5:0
Аугсбург - Дуйсбург: 27 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Дуйсбург
Дуйсбург
Кубок Германии, 1/8 финала
Кубок Германии,
1/8 финала
Германия
27 окт. 2009, 22:30 МСК
27.10.2009, 22:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
1
Люте
Андреас Люте
8
Хедира
Рани Хедира
18
Йедвай
Тин Йедвай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
31
Макс
Филипп Макс
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
23
Рихтер
Марко Рихтер
17
Левен
Эдуард Левен
22
Иаго
Иаго
Запасные
21
Коубек
Томаш Коубек
-
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
19
Удуохай
Феликс Удуохай
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
28
Хан
Андре Хан
-
21
Кордова
Серхио Кордова
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
Дуйсбург
мин
33
Бёдер
Лукас Бёдер
События
Матч окончен 5:0
Прошлые матчи
27.10.2009
27 окт. 2009
вт
22:30
Аугсбург
5 : 0
Дуйсбург
27.10.2009
27 окт. 2009
вт
22:30
Аугсбург
5
Дуйсбург
0
Новости
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42