Аугсбург - Дуйсбург: 27 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
5:0

Аугсбург - Дуйсбург: 27 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Дуйсбург
Дуйсбург
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
27 окт. 2009, 22:30 МСК
27.10.2009, 22:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
1
Люте
Андреас Люте
8
Хедира
Рани Хедира
18
Йедвай
Тин Йедвай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
31
Макс
Филипп Макс
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
23
Рихтер
Марко Рихтер
17
Левен
Эдуард Левен
22
Иаго
Иаго
Запасные
21
Коубек
Томаш Коубек
-
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
19
Удуохай
Феликс Удуохай
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
28
Хан
Андре Хан
-
21
Кордова
Серхио Кордова
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
Дуйсбург
мин
33
Бёдер
Лукас Бёдер

События

Матч окончен 5:0

Прошлые матчи

27.10.2009 27 окт. 2009 вт 22:30
Аугсбург
5 : 0
Дуйсбург
27.10.2009 27 окт. 2009 вт 22:30
Аугсбург
5
Дуйсбург
0

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